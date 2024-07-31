Aydın Büyükşehir Belediyesi Yaz Kursları Gençleri Sanat ve Sporla Buluşturuyor

Güncel

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaz kursları, binlerce genci sanatla ve sporla buluşturmaya devam ediyor. Futboldan basketbola, yüzmeden baleye, masa tenisinden boksa kadar 17 ilçede 35 farklı branşta verilen kurslarda, katılımcılar tatillerini verimli bir şekilde geçirirken, yeni beceriler de kazanıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçede açtığı 35 yaz kursuyla gençlerin ve çocukların tatillerini verimli geçirmeleri hedefleniyor. Katılımcıların ilgi duydukları branşlarda yeteneklerini gün yüzüne çıkarmaları ve kendilerini geliştirmeleri için açılan kurslar, kişisel gelişimin yanı sıra çocukların takım çalışması ve disiplin gibi önemli becerileri kazanmasına da olanak sunuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Çocukların, gençlerin eğitimlerinin yanında sporla, güzel sanatlarla da ilgilenmeleri kişisel gelişimlerine çok önemli katkılar sağlıyor. Belediyemizin uzman eğitmenleri tarafından verilen kurslar sayesinde çocuklar ayrıca yeni arkadaşlıklar edinip, sosyalleşiyorlar. Bizlerde onlar için yeni projeler üretmeye, keyifli vakit geçirmelerine olanak sağlayacak faaliyetler düzenlemeye devam ediyoruz" dedi.