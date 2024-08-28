Aydın Büyükşehir Belediyesi Yaz Kurslarına Yoğun İlgi

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocukları hem sporla kaynaştırmak hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için açtığı yaz kursları, yoğun ilgi görüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı yaz futbol kursu ile çocuklar eğlenerek ve öğrenerek keyifli bir yaz geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevli ve alanında uzman antrenörler eşliğinde futbolun temel tekniklerini ve takım ruhunu öğrenen çocuklar, yeteneklerini geliştirirken yeni arkadaşlar da ediniyor.

Çocukların sağlıklı, mutlu ve sporla iç içe büyüyen bireyler olarak yetişmesi için birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Yaz kurslarımızda çocuklarımızın yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak ve onların gelişimlerine katkı sağlamak bizler için büyük bir mutluluk" dedi.