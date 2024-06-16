Aydın Çine'de çıkan yangına havadan ve karadan müdahale

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Aydın'ın Çine ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ünlüce mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle olay yerine İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdahalenin başladığını belirterek kısa sürede sonuç almayı hedeflediklerini söyledi.

Canbolat, yangına 6 helikopter, 8 uçak, 24 arazöz, 10 su tankeri ve iş makineleri ile 185 personelin müdahale ettiğini kaydetti.