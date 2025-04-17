Aydın'da 23 Nisan Çocuk Bayramı Coşku İle Kutlanacak

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, Aydın Tekstil Park'ta düzenlenecek etkinliklere tüm çocukları davet etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin adresi, Aydın Tekstil Park olacak. 10.00 ile 18.00 arası sürecek etkinliklerde şişme oyun alanları, birbirinden eğlenceli programlar, bilim deney evi TIR'ı ile sahne gösterileri çocuklar ile buluşacak.

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşku içerisinde kutlayacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm çocukları Aydın Tekstil Park'a davet etti. Çerçioğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105'inci yılını ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl da coşkuyla kutlayacağız. Tüm çocuklarımızı Aydın Tekstil Park'ta düzenleyeceğimiz etkinliklere davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.