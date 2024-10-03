Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İçin Yarışma Düzenleniyor - Son Dakika
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Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İçin Yarışma Düzenleniyor

Aydın\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İçin Yarışma Düzenleniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılabileceği yarışmada kazanan eserler ödüllendirilecek.

03.10.2024 09:35  Güncelleme: 09:37
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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyor. "Cumhuriyet Bayramı" konulu yarışmada anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eserleriyle yarışacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, anaokulundan lise çağına kadar tüm öğrencilere yönelik resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyor. Kazanan eserlerin birçok çeşitli hediye ile ödüllendirileceği yarışma için eserler, 22 Ekim 2024 tarihine kadar teslim edilebilecek. Yarışmanın sonuçları ise 25 Ekim'de açıklanacak.

"Tüm Aydınlıları Cumhuriyet coşkusunu yaşamaya davet ediyorum"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşları Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere ve kutlamalara davet etti. Başkan Çerçioğlu, "Cumhuriyetimizin ilanının 101'inci yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi yarışmamıza katılmaya, tüm vatandaşlarımızı ise etkinliklerimizde ve kutlamalarımızda bizlerle birlikte coşkuya ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

Yarışmaya katılım şartnamesine 'aydin.bel.tr' adresinden veya Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri'nden ulaşmak mümkün olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İçin Yarışma Düzenleniyor - Son Dakika

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