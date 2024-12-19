Aydın'ın Çine ilçesinde 34 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte zeytinyağına ilişkin denetimler kapsamında kent girişinde bir tırı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 34 ton tağşişli zeytinyağı ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücüye 670 bin lira idari para cezası kesildi.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da 34 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi - Son Dakika
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