Aydın'da 9 Bin Fidan Dikildi - Son Dakika
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Aydın'da 9 Bin Fidan Dikildi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Aydın'da 9.261 fidan toprakla buluşturuldu.

11.11.2024 14:20
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Aydın'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 9 bin 261 fidan dikildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) kampüsündeki fidan dikim etkinliğinde konuşan Vali Yakup Canbolat, fidanların insanların daha yeşil ve temiz bir çevrede yaşamalarına katkı sunacağını söyledi.

Sanayileşmenin ve teknolojinin geliştiği, doğanın bilinçsizce kullanıldığı dünyada ormanın, havanın, suyun, toprağın ve bunların oluşturduğu güzelliklerin korunmasının öneminin gün geçtikçe arttığını kaydeden Canbolat, kampüs içerisindeki 1 hektarlık alanda fidan dikileceğini ifade etti.

Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Güller de kentte 17 noktada 9 bin 261 adet fidanın toprakla buluşturulacağını söyledi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Hasan Güneş, yağmur yağması için dua etti.

Programa ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Aydın Cumhuriyet Başsavcıvekili Kadir Çakmak, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Aydın Barosu Başkanı Utku Devrim Barış Arslan da katıldı.

Kaynak: AA

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