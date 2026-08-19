Aydın'da Ayçiçeği Şöleni
Aydın'daki ayçiçeği tarlaları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için bir cazibe merkezi oldu.
Aydın'da ayçiçeği tarlaları sarı renkleriyle görsel şölen oluşturdu.
Koçarlı-İncirliova kara yolu güzergahında bulunan yol kenarındaki tarlalar, güzellikleriyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.
Özellikle gün batımında ilgi gören tarlalara gelen vatandaşlar araçlarını park ederek tarlaların içerisine giriyor.
Ayçiçekleriyle fotoğraf çektiren vatandaşlar, manzara karşısında hayranlıklarını dile getiriyor.
Kaynak: AA
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