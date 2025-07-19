Aydın'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aydın'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Aydın\'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı
19.07.2025 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüp Öcal, Sergen A. tarafından bıçakla ağır yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde çıkan tartışmada Eyüp Öcal, Sergen A. tarafından bıçakla ağır yaralandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Osman Yozgatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp Öcal ile Sergen A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sergen A., Öcal'ı bıçaklayıp kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Öcal, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Eyüp Öcal'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Efeler, Güncel, Kavga, Aydın, Eyüp, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
MİT raporu ortaya çıktı Zeki Doruk’un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış MİT raporu ortaya çıktı! Zeki Doruk'un çocuklarının isim babası terörist elebaşıymış
Mastercard ve Visa’ya soruşturma başlatıldı Mastercard ve Visa'ya soruşturma başlatıldı
İzinsiz kullanım teyit edildi Nuri Bilge Ceylan’a telif şoku İzinsiz kullanım teyit edildi! Nuri Bilge Ceylan'a telif şoku
DEM Parti’nin ismi değişebilir İşte masadaki en güçlü öneri DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
Çocukluk arkadaşları boş arazide ölü bulundu Çocukluk arkadaşları boş arazide ölü bulundu
Hobi bahçesinde yaban arılarının yuvasını bozan vatandaşın acı sonu Hobi bahçesinde yaban arılarının yuvasını bozan vatandaşın acı sonu
Yasak aşk dehşeti Eski sevgilisinin ailesi işkence edip uzuvlarını kopardı Yasak aşk dehşeti! Eski sevgilisinin ailesi işkence edip uzuvlarını kopardı
Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi
Galatasaray’da mutlu son Osimhen transferinde tek bir madde kaldı Galatasaray'da mutlu son! Osimhen transferinde tek bir madde kaldı
4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü 4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü

11:25
12 yıl sonra gelen infaz Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
12 yıl sonra gelen infaz! Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
08:48
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
08:35
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
14:11
Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı
Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı
14:02
Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti
14:01
Benzema’nın son hali şaşırttı Arabistan’da 10 yaş yaşlandı
Benzema'nın son hali şaşırttı! Arabistan'da 10 yaş yaşlandı
13:59
Milyonlarca öğrenciyi üzecek haber Ramazan Bayramı tatili yok
Milyonlarca öğrenciyi üzecek haber! Ramazan Bayramı tatili yok
13:58
Nilperi Şahinkaya’dan aşk iddialarına net yanıt: Hayatımda kimse yok, önceliğim annem
Nilperi Şahinkaya'dan aşk iddialarına net yanıt: Hayatımda kimse yok, önceliğim annem
13:36
Süper Lig’den Suudi Arabistan’a gitti
Süper Lig'den Suudi Arabistan'a gitti
13:20
Komisyon için ilk adım Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
Komisyon için ilk adım! Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
13:17
Türkiye’nin Suriye planı Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
13:09
Trafikte ’kaynak’ yapanlar yandı Polis tek tek tespit edip, 4 milyon lira ceza kesti
Trafikte 'kaynak' yapanlar yandı! Polis tek tek tespit edip, 4 milyon lira ceza kesti
13:09
4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü
4 çocuk annesi evinde vahşice öldürüldü
13:03
Galatasaray’da mutlu son Osimhen transferinde tek bir madde kaldı
Galatasaray'da mutlu son! Osimhen transferinde tek bir madde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 11:34:18. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.