ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 22.40 itibarıyla Aydın'da oyların yüzde 76,93'ü sayıldı. Aydın'da yüzde 52,77'i ile CHP Adayı Özlem Çerçioğlu, birinci sırada bulunuyor.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:
CHP yüzde 52,77, AK Parti yüzde 37,33, İYİ Parti yüzde 4,69, DEM Parti yüzde 3,51, YRP yüzde 0,89.
Aydın'da oy sayma işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da CHP Adayı Özlem Çerçioğlu birinci sırada - Son Dakika
Erzincan Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Bekir Aksun, kesin olmayan sonuçlara göre tekrar seçildi. Destekçileri konvoylar düzenleyerek seçimin sonucunu kutladı. Aksun, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak Erzincan'a hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Sami Er, kesin olmayan sonuçlara göre zafer kazandı. Er, seçim sonrası yaptığı konuşmada, tüm çabalarının Malatya'nın yeniden imarı için olacağını belirtti. AK Parti ve MHP yetkilileri de seçim sonuçlarını değerlendirerek, Malatya için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.
Cumhur İttifakı'nın adayı Sami Er, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Er, seçim zaferini kutlayan vatandaşlara hitap ederek, Malatya'nın yeniden imarı için çalışacaklarını belirtti. AK Parti ve MHP yetkilileri de seçim sonuçlarını değerlendirerek, Malatya için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazanın sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Özvatan ilçesinde yapılan seçimlerde mevcut belediye başkanı Halit Demir, resmi olmayan sonuçlara göre tekrar başkan seçildi. MHP adayı Demir, 2 bin oy alarak rakiplerini geride bıraktı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Develi ilçesinde oyların yüzde 36,14'ünü alan Cumhur İttifakı Adayı Adem Şengül, belediye başkanlığına seçildi.
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