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Aydın'da CHP Adayı Özlem Çerçioğlu birinci sırada - Son Dakika
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Aydın'da CHP Adayı Özlem Çerçioğlu birinci sırada

Aydın\'da CHP Adayı Özlem Çerçioğlu birinci sırada

Aydın'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 52,77 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.

31.03.2024 23:52  Güncelleme: 23:54
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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 22.40 itibarıyla Aydın'da oyların yüzde 76,93'ü sayıldı. Aydın'da yüzde 52,77'i ile CHP Adayı Özlem Çerçioğlu, birinci sırada bulunuyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:

CHP yüzde 52,77, AK Parti yüzde 37,33, İYİ Parti yüzde 4,69, DEM Parti yüzde 3,51, YRP yüzde 0,89.

Aydın'da oy sayma işlemleri devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın'da CHP Adayı Özlem Çerçioğlu birinci sırada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da CHP Adayı Özlem Çerçioğlu birinci sırada - Son Dakika
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