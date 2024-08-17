Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Akyeniköy Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangın nedeniyle 20 evin tahliye edildiğini açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?