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Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Tepecik Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın ikinci katında çıkan yangında evde hasar oluştu. Yangın esnasında evde olan F.T, çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu ve Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Aydın\'ın Efeler ilçesinde çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
03.01.2024 - 22:57,
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Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde çıkan yangında yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Tepecik Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın ikinci katında, F.T'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Yangın esnasında evde olduğu öğrenilen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan F.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA
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