Aydın\'da çıkan yangınlar nedeniyle 200 vatandaş tahliye edildi

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(ANKARA) - Aydın Valisi Yakup Canbolat, ilde çıkan yangınlar nedeniyle yaklaşık 200 vatandaşın tahliye edildiğini, 5 evin zarar gördüğünü bildirdi. Canbolat, söndürme çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiğini ifade etti.

Vali Yakup Canbolat, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bozdoğan ilçemizin Alhisar ilçesinde çıkan yangın yaklaşık 9 kilometrelik bir alanda yayıldı. Bütün kamu kurumlarımızın imkanlarını bölgeye sevk ettik. Bütün imkanlarımızla bölgedeyiz. 156 araç 440 personel ile bölgedeyiz. Ayrıca 8 helikopter ve 5 uçakta yangına müdahale ediyor. Yüre, Hışımlı ve Malküpü mahallelerinde yaklaşık 200 vatandaşımızı tahliye ettik. 5 ev zarar gördü. Yangının bitmesiyle hasar tespit çalışmaları yapılacak. Vatandaşlarımızın zararının karşılanması noktasında gerekeni yapacağız. Yangını bir an önce kontrol altına almak istiyoruz ama rüzgarın etkisiyle halen devam ediyor."