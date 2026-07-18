Aydın\'da Demiryolu İle Toplu Ulaşım Başladı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın'da kent içi toplu ulaşımı demiryoluyla güçlendirecek AYBAN Bölgesel Tren İşletmeciliğinin 17 Temmuz itibarıyla hizmete alındığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile sağlanan entegrasyon sayesinde vatandaşların kent içi toplu ulaşımda demiryolunu daha etkin kullanabileceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, Aydın ili sınırları içerisinde yer alan 29,5 kilometrelik İncirliova-Aydın-Köşk hat kesiminde yürütülen hazırlıkların tamamlanmasının ardından AYBAN'ın hizmete alındığını belirterek, "AYBAN ile İncirliova, Hastane, Aydın, Tekstil Park, ASTİM OSB, Umurlu, Aydın OSB ve Köşk olmak üzere toplam 8 istasyonda vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladık. Bu projeyle kent içi ulaşımda demiryolunun payını artırmayı hedefliyoruz. AYBAN, Aydın Büyükşehir Belediyesinin Elektronik Ücret Toplama Sistemi ile entegre şekilde hizmet verecek. Bu entegrasyon sayesinde vatandaşlarımız toplu ulaşımda daha kolay, hızlı ve konforlu seyahat edebilecek. Aynı zamanda şehir içi ulaşımda bütünleşik bir toplu taşıma yapısı oluştururken trafik yoğunluğunun azaltılmasına da katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

GÜNDE 16 SEFER DÜZENLENİYOR

Uraloğlu, AYBAN kapsamında İncirliova-Köşk parkurunda MT15000 tipi tren setleriyle 06.00-21.00 saatleri arasında karşılıklı 8 gidiş ve 8 geliş olmak üzere günlük toplam 16 sefer düzenlendiğini belirtti. Kentlerde demiryolunun günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Uraloğlu, "AYBAN ile Aydın'a güvenli, çevreci ve konforlu bir ulaşım alternatifi kazandırdık. Bölgesel tren işletmeciliğini kent içi toplu ulaşım sistemiyle bütünleştirerek vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak önemli bir adım attık" dedi.