Aydın'da Dünya Engelliler Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aydın'da Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Aydın\'da Dünya Engelliler Günü Etkinliği

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aydın'da etkinlik düzenlendi, sorunlar vurgulandı.

03.12.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ticaret Odası salonunda, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali Yakup Canbolat, engelli vatandaşların ve ailelerin yaşadıkları sorunların toplumun ve insanların ortak sorunu olduğunu belirtti.

Engelli vatandaşların toplum için birer güç kaynağı olduğunu kaydeden Canbolat, "Gururla ifade edebilirim ki devletimiz engelli bireylerimizin yaşam kalitesini yükselterek, başkalarına muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla meslek edinip üretken hale gelmeleri için yeni mevzuat düzenlemeleri ile desteklemektedir. Onlara göstereceğimiz ilgi ve sorunlarına bulacağımız çözümler insana ve topluma duyulan saygının bir gereğidir." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcü de engelliliğin bireyin veya ailenin değil tüm toplumun ortak sorunu olduğunu söyledi.

Etkinlikte engelli bireylerin tarafından hazırlanan şiirler okundu, halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi yapıldı.

Etkinliğe Canbolat'ın eşi Ayşegül Canbolat'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Meral Uçar, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul ve İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de katıldı.

Kaynak: AA

Dünya Engelliler Günü, Etkinlikler, Engelliler, Aralık, Güncel, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Dünya Engelliler Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:43 ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
16:58 Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edildi Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
16:57 Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan’dan Esad’a “siyasi süreç“ çağrısı Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan'dan Esad'a "siyasi süreç" çağrısı
14:51 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat’ın boynuna koydular Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular
14:36 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı
23:43 Selçuk İnan’dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki Selçuk İnan'dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki
23:29 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a olay yaratacak sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yaratacak sözler
23:14 Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor
23:00 Serdar Topraktepe’den dikkat çeken Chamberlain sözleri Serdar Topraktepe'den dikkat çeken Chamberlain sözleri
22:46 Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı
22:42 Lübnan’da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı Lübnan'da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı
22:39 Beşiktaş’ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti
22:24 Ahmet Ercan, Türkiye’nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller
22:15 Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 18:09:21. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Dünya Engelliler Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.