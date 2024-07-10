Aydın'da durdurulan otomobilde 2 tabanca ile fişekler ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da durdurulan otomobilde 2 tabanca ile fişekler ele geçirildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 2 tabanca ile birlikte 10 fişek ve 2 'kelebek' diye tabir edilen bıçak ele geçirildi. M.D ve B.D isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

10.07.2024 08:51
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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 2 tabanca ile fişekleri ele geçirildi.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah taşıyan ve satan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada M.D ve B.D'nin içerisinde olduğu otomobili takibe aldı.

Dereköy Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 2 tabanca, 10 fişek, 2 "kelebek" diye tabir edilen bıçak ele geçirildi.

M.D ve B.D. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'da durdurulan otomobilde 2 tabanca ile fişekler ele geçirildi - Son Dakika

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