Aydın'da durdurulan otomobilde 2 tabanca ile fişekler ele geçirildi

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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 2 tabanca ile fişekleri ele geçirildi.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah taşıyan ve satan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada M.D ve B.D'nin içerisinde olduğu otomobili takibe aldı.

Dereköy Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 2 tabanca, 10 fişek, 2 "kelebek" diye tabir edilen bıçak ele geçirildi.

M.D ve B.D. hakkında adli işlem yapıldı.