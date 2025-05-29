Aydın'da Geleneksel Satranç Turnuvası Sona Erdi

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Geleneksel Satranç Turnuvası, sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, öğrencilerimize destek olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Satranç Turnuvası, bu yıl da heyecan dolu anlara sahne oldu. Yüksel Yalova Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya, Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri'nde satranç branşında başarılı olan çocuklar katıldı. Birbirleriyle yarışan öğrenciler hünerlerini sergilerken büyük heyecan yaşadı. Yoğun katılımla gerçekleşen turnuvanın sonunda başarılı olan minik satranç ustalarına çeşitli hediyeler ve katılım belgesi verildi.

Çocukların ve gençlerin eğitimlerine destek olmak amacıyla düzenlenen etkinliklerin devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, " Güzel Aydın'ımızda yaşayan tüm evlatlarımızın eğitimlerine destek olmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizden binlerce öğrenci faydalanıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, öğrencilerimize destek olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.