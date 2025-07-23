Aydın\'da Hava Sıcaklığı 44 Dereceyi Buldu

AYDIN'da hava sıcaklıkları 44 dereceye kadar yükseldi. Sıcaktan korunmak isteyenlerden bazıları şemsiyeyle gezdi, kimileri ise gölgelik alanları tercih etti.

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı, termometreler 44 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcağın etkisinden korunmak isteyenler şemsiyeyle gezerken, kimileri de gölgelik alanları tercih etti. Bazıları ise Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan süs havuzunda elini yüzünü yıkayıp serinlemeye çalıştı.

Sıcaktan şemsiyesiyle korunmaya çalışan Mükerrem Kürüm, "Gerçekten çok sıcak. Tansiyon hastası olduğum için sıcak havada güneşten korunabilmek için şemsiyesiz dolaşamıyorum. Herkese gölgeden gitmesini, güneşte çok kalmamasını tavsiye ediyorum. Kolay değil tabii sıcak ama bazen de yaz mevsimi ürünlerin yetişmesi için önemli. Herkese kolaylıklar diliyorum" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre sıcaklıklar hafta boyunca etkisini sürdürecek. Tahminlere göre yarın hava sıcaklıkları 46 dereceye çıkacak. Cuma, cumartesi ve pazar ise termometreler 44 dereceyi gösterecek.