Aydın'da Hırsızlık Operasyonu: 1 Tutuklu, 1 Serbest

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir evden altın ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Sırma Mahallesi'nde yaşayan M.T. (73) jandarmaya başvurarak evindeki altınlarının ve parasının çalındığı ihbarında bulundu.

Jandarma, şüphelilerin N.Ö. (18) ve F.A. (23) olduğunu, çalınan altınların bir kısmının Nazilli ilçesinde farklı kuyumcularda bozdurulduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalandı.

N.Ö'nün üzerinde hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 93 bin 400 lira para ile yeni satın aldığı tespit edilen cep telefonu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ö. tutuklandı, F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.