Aydın'da İlk Kez Düzenlenecek Kültür Yolu Festivali'nin Müjdesi Verildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'ın tarihi ve kültürel zenginliklerine vurgu yaparak, şehrin bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil edildiğini duyurdu. Festival kapsamında Aydın'da konserler, sergiler, gastronomi etkinlikleri, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek.

Festivalde Burak Erim'in 'Düşlere Yolculuk' sergisi, Muhammed Diler'in 'Korunan Zaman: Arkeolojik Mirasın Görsel Yolculuğu' sergisi, 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisi ve 'Yaşayan Miras: Aydın Sergisi' yer alacak. Konserlerde Ferhat Göçer, Hande Ünsal, Emre Altuğ, Madrigal, Demet Akalın, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ, Sefo ve Buray sahne alacak. Ayrıca Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı, İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin 'Anadolu Ezgileri' ve 'Tango Tango' konserleri, Seikilos Yazıtı'ndan ilhamla hazırlanan 'Seikilos'la Gece Müzesi' etkinliği ve Münir Nurettin Selçuk anma programı düzenlenecek.

Gastronomi alanında 'Lezzet Noktası' projesiyle Aydın'ın yerel mutfağı ön plana çıkarılacak. 40 restoranın yer aldığı seçkiyle ziyaretçilere tahinli pide, yuvalama, keşkek gibi yöresel tatlar sunulacak. Söyleşi ve atölyelerde Tarık Tufan, Mükerrem Kürüm gibi isimler yer alacak; geleneksel sanat atölyeleri düzenlenecek. Çocuklar için origami, duygular kütüphanesi, kültür koruyucuları etkinlikleri, Aselsan Çocuk Şenliği ve çocuk köyü gibi etkinlikler planlandı.