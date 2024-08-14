Aydın'da incir ve zeytin hırsızlıklarına karşı jandarma önlem aldı - Son Dakika
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Aydın'da incir ve zeytin hırsızlıklarına karşı jandarma önlem aldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkları önlemek amacıyla uygulama yaptı. İncir üreticileri ve mahalle muhtarı, jandarmanın desteğinden memnuniyetlerini dile getirdi.

14.08.2024 01:40
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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekiplerince incir ve zeytin bahçelerindeki hırsızlıkların önlemesine yönelik uygulama yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, JASAT ve asayiş timleri ilçedeki incir ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelerde gözetleme, denetim ve kontrollerde bulundu.

İncir üreticilerinden Serdar Becerik, AA muhabirine, askerlerin bahçeleri, gece gündüz koruduğunu belirterek, onlara dua etti.

Mursallı Mahallesi Muhtarı Ali Demir ise jandarmanın kendilerine her zaman yardımcı olduğunu ifade ederek, "Jandarma 3-4 yıldır bu denetimi gerçekleştiriyor. Bu incir sezonunda da bizi yalnız bırakmıyorlar. Denetimlerle inşallah hırsızlıklar engellenir, üreticimiz de rahat nefes alır." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'da incir ve zeytin hırsızlıklarına karşı jandarma önlem aldı - Son Dakika

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