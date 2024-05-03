Aydın\'da Jandarma Ekipleri Huzur ve Güven Uygulaması Yaptı

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Aydın'da jandarma ekiplerince huzur ve güven uygulaması yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığının il genelinde yaptığı uygulama kapsamında 3 bin 293 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 3 kişi ise yakalandı.

Ekiplerin kontrol ettiği 648 araçtan 7'si de trafikten men edildi.

Umuma açık işletmeleri de kontrol eden ekipler, kurallara uymayan 1 işletme ile 6 kişiye idari para cezası uyguladı.