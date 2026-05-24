Aydın\'da Kaçak 100 Cep Telefonu Ele Geçirildi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda IMEI kaydı bulunmayan 100 cep telefonu ele geçirildi.

Aydın ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Efeler ilçesindeki bir iş yerinde çok sayıda kaçak cep telefonu bulunduğu bilgisine ulaştı. Dün söz konusu iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda; 100 adet IMEI kaydı bulunmayan cep telefonu ele geçirildi.

İşyeri sahibi A.T. hakkında tutanak tulup, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatılırken, ele geçirilen telefonlara ise el konuldu.