Aydın'da Kadın Oyunları Festivali Başlıyor

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ve Avrupa'nın tek kadın temalı tiyatro festivali olan 'Kadın Oyunları Festivali'ne ev sahipliği yapacak. 10-14 Şubat günleri arasında düzenlenecek etkinliğe tüm kadınları davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kadın Oyunları Festivali'nde birbirinden güzel tiyatro oyunları bir kez daha perdelerini Aydınlılar için açacak" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 'Kadın Oyunları Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Bugüne kadar her yaştan binlerce tiyatroseveri farklı oyunlar ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 10-14 Şubat günleri arasında 5 farklı oyun ile perdelerini açacak.

Kadın Oyunları Festivali'nde Aydınlılar ile buluşacak eserler için ücretsiz biletler, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nden temin edilebilecek.

Festivalin adresi Şükran Güngör- Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu olacak. Kadın Oyunları Festivali, 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de sahnelenecek 'Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor' oyunu ile başlayacak. 11 Şubat Salı günü saat 20.00'da 'Gülistan Gülbahçesi Yani', 12 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'da 'Havva Değişecek Bu Hikaye', 13 Şubat Perşembe günü saat 20.00'da 'Herkes Yolunda', 14 Şubat Cuma günü saat 20.00'da 'Hikayesinde Senden Bahsetti' eserleri Aydınlılar ile buluşacak.

"Güzel tiyatro oyunları bir kez daha perdelerini Aydınlılar için açacak"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm kadınları ve tiyatroseverleri oyunları izlemeye davet ederek," Kültür ve sanat etkinliklerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturmaya devam ediyoruz. Kadın Oyunları Festivali'nde birbirinden güzel tiyatro oyunları bir kez daha perdelerini Aydınlılar için açacak. Tüm kadınları ve tiyatroseverleri festivalimize davet ediyorum" dedi.