Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan kağıt fabrikasının rulo makinelerinin bulunduğu kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman işletme ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangında 6 fabrika çalışanı ile bir itfaiyeci dumandan etkilendi.
Son Dakika › Güncel › Aydın'ın Söke ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?