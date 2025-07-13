Aydın'da Kılıçlı Saldırı: Genç Yaralandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde kar maskeli bir şüpheli, Ayhan Akrancı'yı (16) kesici aletle başından yaralayıp, kaçtı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Zafer Mahallesi Pınarbaşı Mesire Alanı'nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli şüpheli, Ayhan Akrancı'yı kesici aletle başından yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akrancı, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Akrancı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Mert CONA/AYDIN, -