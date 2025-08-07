Aydın\'da Kuru İncir Toplantısı

Aydın'da kuru incir sektörünün 2024-2025 sezonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Ticaret Borsası konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Aydın'ın dünya yaş incir üretiminin yüzde 16'sını, Türkiye üretiminin ise yüzde 56'sını karşıladığını söyledi.

Kentte toplam 387 bin dekarlık alanda incir üretimi yapıldığını belirten Temiz, bu alanın yüzde 22'sinde organik üretim gerçekleştirildiğini aktardı.

Temiz, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Aydın'da üreticilere 21 bin 250 incir fidanı dağıtıldığını, Buharkent ilçesinde de 17 dekarlık alanda 400 fidanla ilek bahçesi kurulduğunu ifade etti.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur ise 2024-2025 sezonunda Türkiye genelinde 69 bin 953 ton kuru incir üretildiğini, bunun 54 bin 85 tonunun Aydın'a ait olduğunu belirtti.

Çondur, geçtiğimiz sezon yurt dışına 57 bin 320 ton kuru incir gönderildiğini, bunun 43 bin 213 tonunun kentte üretildiğini dile getirdi.