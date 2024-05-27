Aydın\'da maden ocağında işçi yaşamını yitirdi

Aydın'ın Çine ilçesinde maden ocağında çalışırken üzerine makine kapağı düşen işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Tatarmemişler Mahallesi'nde maden ocağında çalışan Mustafa Basak (24), kırıcı makinenin arızasını gidermek için çalıştığı sırada üzerine kapak düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Basak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Mustafa Basak'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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