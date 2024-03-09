Aydın\'da Mahzen-5 Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı

Aydın'da, organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen "Mahzen-5" operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
"Nitelikli dolandırıcılık", "resmi ve özel belgede sahtecilik" ile "haksız kazanç sağlamak" suçlamasıyla hakimliğe çıkarılan şüphelilerden, aralarında suç örgütü ele başı A.H'nin de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 Mart'ta sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Mahzen-5" operasyonu kapsamında Aydın'da çevrim içi satış platformunda kurye olarak çalışanlar üzerinden sahtecilik yapıldığının tespit edildiğini belirtmiş, kuryeler üzerinden akaryakıt istasyonlarından yakıt alınmış gibi gösterilerek düzenledikleri sahte faturaları muhasebecileri vasıtasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirerek haksız vergi iadesi aldıkları tespit edilen aralarında suç örgütü elebaşı A.H'nin bulunduğu 18 şüphelinin yakalandığını kaydetmişti.
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Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tırda yüklü mobilya eşyalarının içerisine gizlenmiş 94 kilo 760 gram uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu hap getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Yunus Emre Vakfı himayelerinde Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) iş birliğinde "Türkçe Öğretim Merkezi Yöneticileri Koordinasyon Toplantısı" Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkçe dilinin önemi ve kullanımı üzerine konuşmalar yapıldı.
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini ve not görünümünü pozitife çıkarmasını sıkılaştırma politikası ve güven ekonomisinin bir göstergesi olarak değerlendirdi. Aydın, ekonomideki rota değişikliği ve mali sıkılaştırma politikalarının güven ortamını sağladığını belirtti ve hedeflere uygun ekonomi politikalarının sonuç vereceğini vurguladı.
Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu üzerinde meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sussex Düşesi Meghan Markle, ABD'de düzenlenen bir medya konferansında, sosyal medyadaki toksik yapıyı eleştirerek çocuklarına hamileyken online zorbalığa maruz kaldığını söyledi. Markle, ruhsal sağlığını korumak için bu tarz yorumlardan uzak durduğunu belirtti.
Sussex Düşesi Meghan Markle, ABD'de düzenlenen bir medya konferansında, sosyal medyadaki toksik yapıyı eleştirerek çocuklarına hamileyken online zorbalığa maruz kaldığını açıkladı. Markle, ruhsal sağlığını korumak için bu tarz yorumlardan uzak durduğunu belirtti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişinin balkondan rastgele ateş etmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, elinde tabancayla bekleyen kişiyi ikna etmeye çalıştı ancak ateş etmeye devam etmesi üzerine özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'da bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği şehirde yoğun ilgiyle karşılandı. İlk olarak Tekirdağ Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yerlikaya, daha sonra Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Hükümet Caddesi esnafını ziyaret etti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi ve not görünümünü pozitife çıkarması, uzmanlara göre diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının da not artırımı yapabileceği beklentisini oluşturdu. Uzmanlar, yeni ekonomi yönetimi ve alınan tedbirlerin ekonomideki olumlu gelişmeleri desteklediğini ve Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırım çekebileceğini belirtiyor. Ayrıca, enflasyonun düşmesi, para politikasındaki sıkılaşma ve cari açığın azalması gibi faktörlerin de not artırımında etkili olduğu ifade ediliyor.
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