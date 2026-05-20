Aydın\'da \'Medya ve Darbeler\' Paneli Düzenlendi

Aydın'da İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğünce "Medya ve Darbeler" konulu panel gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen panele Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesinden Prof. Dr. Turan Akkoyun ve Dr. Öğretim Üyesi Hüsna Yılmaz ile müze görevlisi Bircan Kayacan ve gazeteci İrem Delice sunumlar yaptı.

Panelde medya ile darbeler arasındaki ilişkinin tarihsel süreçteki etkileri ele alındı.

Konuşmacılar, Türk basınının darbe dönemlerindeki rolü, kamuoyunun yönlendirilmesi, bilgi akışı ve medyanın demokrasi üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programa İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Sezgin Sağun, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP İl Başkanı Osmangazi Cihangiroğlu ve kurum müdürleri de katıldı.