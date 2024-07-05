Aydın'da minibüs hırsızlığı yapan çocuk tutuklandı

Aydın'ın Germencik içesinde minibüsten hırsızlık yaptığı öne sürülen çocuk tutuklandı.
Yeni Mahalle'de yaşayan C.Y, park halindeki minibüsünden hoparlör çalındığı iddiasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.
Çalışma başlatan ekipler, hırsızlık şüphelisi Y.K'yi (14) yakaladı.
İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan Y.K, İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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