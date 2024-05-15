Aydın'da motosiklet kazası: 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da motosiklet kazası: 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Aydın\'da motosiklet kazası: 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Arda Akçetin hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerinde, Akçetin'in motosikletinin kontrolden çıkarak refüje çarpması ve sürücünün motosikletten savrulması yer alıyor. Ağır yaralanan Akçetin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

15.05.2024 23:55
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 18 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İnönü Caddesi'nde 12 Mayıs Pazar günkü kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Arda Akçetin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada Akçetin'in kullandığı motosikletin kontrolden çıkarak refüje çarpması ve çarpmanın etkisiyle sürücünün motosikletten savrulması yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'da motosiklet kazası: 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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