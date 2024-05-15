Aydın\'da motosiklet kazası: 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 18 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İnönü Caddesi'nde 12 Mayıs Pazar günkü kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Arda Akçetin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada Akçetin'in kullandığı motosikletin kontrolden çıkarak refüje çarpması ve çarpmanın etkisiyle sürücünün motosikletten savrulması yer alıyor.
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