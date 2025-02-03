Aydın'ın Germencik ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Karaağaçlı Mahallesi'nde A.D'nin (35) kullandığı 09 AAL 816 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?