Aydın\'da motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kamyonla çarpışan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mehmet Uşan (19) idaresindeki 09 E 6970 plakalı motosiklet, karşı şeritten gelen L.K'nin kullandığı 09 Y 5899 plakalı kamyonla Madran Mahallesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Uşan, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Uşan, vefat etti.
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