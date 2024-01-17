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Aydın'da motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Uşan, kamyonla çarpışarak hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Uşan, hastaneye kaldırıldığı sırada vefat etti.

Aydın\'da motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti
17.01.2024 - 23:01,  Güncelleme: 23:01
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kamyonla çarpışan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mehmet Uşan (19) idaresindeki 09 E 6970 plakalı motosiklet, karşı şeritten gelen L.K'nin kullandığı 09 Y 5899 plakalı kamyonla Madran Mahallesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Uşan, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Uşan, vefat etti.

Kaynak: AA
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