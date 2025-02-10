Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
S.B'nin kullandığı 09 ANA 343 plakalı otomobil Doğu Gazi Bulvarı'nda F.Ç yönetimindeki 09 APA 752 plakalı motosikletle çarpıştı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?