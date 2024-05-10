Aydın'ın Germencik ilçesinde öğrenciler trafik uygulaması yaparak sürücülere şeker ve karanfil dağıttı - Son Dakika
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Aydın'ın Germencik ilçesinde öğrenciler trafik uygulaması yaparak sürücülere şeker ve karanfil dağıttı

Aydın\'ın Germencik ilçesinde öğrenciler trafik uygulaması yaparak sürücülere şeker ve karanfil dağıttı

Aydın'ın Germencik ilçesinde Trafik Haftası kapsamında Şehit Cafer Orta Okulu öğrenci ve öğretmenleri, jandarma ve polis ekipleriyle birlikte trafik uygulaması yaptı. Sürücüleri durduran öğrenciler ve ekipler, şoförlere hayırlı yolculuk dileyip uyarılarda bulunduktan sonra şeker ve karanfil ikram etti.

10.05.2024 09:04
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Aydın'ın Germencik ilçesinde Trafik Haftası kapsamında öğrenciler polis ve jandarmayla yol uygulaması yapıp sürücülere şeker ve karanfil dağıttı.

Şehit Cafer Orta Okulu öğrenci ve öğretmenleri, jandarma ve polis ekipleriyle birlikte Atatürk Caddesi üzerindeki Aydın- İzmir kara yolunda trafik uygulaması yaptı.

Sürücüleri durduran öğrenciler ve ekipler şoförlere hayırlı yolculuk dileyip uyarılarda bulunduktan sonra şeker ve karanfil ikram etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'ın Germencik ilçesinde öğrenciler trafik uygulaması yaparak sürücülere şeker ve karanfil dağıttı - Son Dakika

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