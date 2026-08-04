Aydın'da Orman Yangını: 2 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da Orman Yangını: 2 Gözaltı

Aydın\'da Orman Yangını: 2 Gözaltı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çine'deki orman yangınında 2 kişi gözaltına alındı, adli süreç başlatıldı.

AYDIN Valisi Osman Varol Çine'deki orman yangınına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Aydın Valisi Osman Varol, basın mensuplarına asayiş olaylarına ilişkin aylık olarak düzenlediği toplantıyla bilgisi verdi. 30 Temmuz'da çıkan ve 4 gün süren Çine yangınına ilişkin açıklama da yapan Varol, 2 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Vali Varol yaptığı açıklamada, "Bu konuda arkadaşlar, bir adli süreç başladı. Yangının oluşumuna sebebiyet veren iki kişi, bugün tabii ki adli detayları sizinle paylaşamam ama bugün, biraz önce jandarmamız tarafından gözaltına alındı. Adli bir süreç olduğu için, detaylarını sonradan size aktarma imkanımız olacak. Ama çok detaylı bir çalışma, iki tane ayrı bilirkişi raporu, jandarmamızın olay yeri timlerinin raporuyla, şüpheli olan kişi, birkaç saat önce gözaltına alındı. Tam olarak bilinçli olduğunu söyleyemem ama büyük bir ihmal de var. Adli süreç devam ediyor. Sonucunu görmeden kesin yorum yapmamak lazım" dedi.

Vali Varol, yangına ilk ihbarın 15.01'de geldiğini ve ilk arazözün 5 dakika sonra olay yerinde olduğunu ve yarım saat içerisinde de havadan ilk müdahalenin yapıldığını kaydetti.

Kaynak: DHA

Orman Yangını, Güncel, Aydın, Çine, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Orman Yangını: 2 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehir magandası otobüs şoförüne saldırdı Şehir magandası otobüs şoförüne saldırdı
Kalp krizi, iki çocuk sahibi çifti hayattan kopardı: Yürek parçalayan detay Kalp krizi, iki çocuk sahibi çifti hayattan kopardı: Yürek parçalayan detay
Samsun’da pitbull dehşeti: Küçük kızı yere savurdu, köpeğini ise ağır yaraladı Samsun'da pitbull dehşeti: Küçük kızı yere savurdu, köpeğini ise ağır yaraladı
Eski husumet sokağa taştı: Malatya’da mevsimlik işçiler birbirine girdi Eski husumet sokağa taştı: Malatya’da mevsimlik işçiler birbirine girdi
Vicdansızlığın bu kadarı ’pes’ dedirtti: Çok sayıda kişiyi umre vaadiyle dolandırdı Vicdansızlığın bu kadarı 'pes' dedirtti: Çok sayıda kişiyi umre vaadiyle dolandırdı
Zelenski’den Putin’i küplere bindirecek açıklama: Moskova’yı... Zelenski'den Putin'i küplere bindirecek açıklama: Moskova'yı...

14:46
MHK’den sürpriz hamle Anthony Taylor resmen göreve başladı
MHK'den sürpriz hamle! Anthony Taylor resmen göreve başladı
14:44
İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
14:29
Davutoğlu’nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
Davutoğlu'nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
14:27
Tanıdınız mı Ünlü isim içip içip kendinden geçti
Tanıdınız mı? Ünlü isim içip içip kendinden geçti
14:19
Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
13:49
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 14:55:23. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Orman Yangını: 2 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.