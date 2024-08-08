Aydın'da Orman Yangını 2. Gününde Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın'da Orman Yangını 2. Gününde Devam Ediyor

Aydın\'da Orman Yangını 2. Gününde Devam Ediyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yayılarak 2. gününde de devam ediyor. Yangına sabah saatlerinde hava desteği artırılarak müdahale sürüyor.

08.08.2024 08:36
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AYDIN'ın Germencik ilçesinde, makilikte çıkıp rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın 2'nci gününde devam ediyor. Yangına sabah saatlerinde hava desteği artırılarak müdahale sürüyor.

Yangın, dün saat 14.30 sıralarında Germencik'in kırsal Gümüşköy Mahallesi yakınlarındaki makilikte çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarın etkisiyle yayılarak ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 45 arazöz, 15 su tankeri, 10 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 9 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter ve 265 personel ile havadan ve çok sayıda itfaiye aracıyla karadan yangına müdahale edildi. Havanın kararmasıyla 2 gece görüşü özelliği olan helikopter havadan müdahalede bulunurken, yangın rüzgarın etkisiyle yayılarak Söke'nin Argavlı Mahallesi'ndeki seralara, ardından Söke-Aydın kara yolu yakınlarına sıçradı. Kara yolunda tedbir amaçlı bir süre araçların geçişi tek şeritten verildi. Argavlı'da 2 ev ve kara yolu kenarında bulunan bir restoran tedbir amaçlı boşaltıldı. Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, dün akşam saatlerinde yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Gece boyunda 2 gece görüşlü helikopter ve karadan TOMA ile yapılan müdahale, sabah saatleri ile hava desteği artırılarak devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aydın'da Orman Yangını 2. Gününde Devam Ediyor - Son Dakika

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