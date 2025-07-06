Aydın'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

06.07.2025 22:09
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Bozdoğan'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

Yangın, saat 16.30 sıralarında kırsal Kamışlar ve Kakalan Mahalleleri bölgesinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye havadan 6 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı; karadan ise Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazözler, iş makineleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Bozdoğan Belediyesi'ne bağlı iş makineleri ve Bozdoğan Belediyesi'ne bağlı 20 personel ve su tankerleri sevk edildi. Dağlık ve sarp bir arazi yapısına sahip bölgede karadan müdahale zaman zaman zorlaşırken, havadan yapılan müdahalelerin daha etkili olduğu belirtildi. Yangının geniş orman bölgelerine yayılmaması için ekipler büyük bir çaba sarfediyor.

Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, yaptığı açıklamada "Halkımızın duyarlılığı, desteği ve yangına anında tankerlerle müdahalesiyle birlikte havadan da Orman İşletme Müdürlüğümüze bağlı helikopter ve uçaklar söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Karadan ise orman ekiplerimiz, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri ve Bozdoğan Belediyesi olarak bizler; iş makinelerimiz ve 20 teknik personelimizle sahadayız. Yangının tamamen kontrol altına alınması için canla başla mücadele ediyoruz. Bozdoğan'a geçmiş olsun" dedi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, yetkililer vatandaşların dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ BOZDOĞAN (Aydın),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aydın'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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