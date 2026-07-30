Aydın'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da Orman Yangınına Müdahale

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çine'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor, evler tahliye edildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kavşıt mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler 2 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 127 personel ile havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar gördü, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ekipler Kavşıt, Mutaflar, Dutluoluk ve Tatarmemişler mahallelerini kapsayan yangına müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Valisi Osman Varol ve Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Varol, sahada yoğun bir mücadelenin sürdüğünü söyledi.

Tüm kurum ve kuruluşların büyük bir özveriyle çalıştığını aktaran Varol, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 500 kişi yangını öncelikle kontrol altına almaya, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya gayret ediyor. Özellikle gün boyu esen yoğun rüzgarın etkisiyle yangının alanı genişledi. Hem rüzgarın azalması hem de arkadaşlarımızın sahada aldığı tedbirlerle belirli noktalar dışında sakin görünüyor. Meteorolojiden aldığımız verilere göre sabaha hatta yarın öğlen saatlerine kadar rüzgarın hızı iyice düşecek."

Günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahalenin aynı şekilde yoğun olarak devam edeceğine dikkati çeken Varol, "Vatandaşlarımızla ilgili bütün tedbirleri aldık. Birtakım yerleşim yerlerimizi tedbiren tahliye ettik. Sahada büyük bir mücadele var." dedi.

Kaynak: AA

Doğal Afet, Valilik, İtfaiye, Güncel, Aydın, Çine, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün şehir bu olayı konuşuyor Polis yeleği ile milyonluk vurgun Bütün şehir bu olayı konuşuyor! Polis yeleği ile milyonluk vurgun
Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı Bursa’da 2 çocuk annesi kadın evde göğsünden vurulmuş halde bulundu: 1 gözaltı
ABD hava saldırısı başlattı İran’da art arda patlama sesleri ABD hava saldırısı başlattı! İran'da art arda patlama sesleri
Netanyahu’ya canlı yayında zor soru: Trump’ı savaşa siz mi ikna ettiniz Netanyahu'ya canlı yayında zor soru: Trump'ı savaşa siz mi ikna ettiniz?
Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var

00:27
Beşiktaş’ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano
Beşiktaş'ın çehresini değiştiren adam: Vincenzo Italiano
00:21
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi
22:53
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM’de kabul edildi
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
22:12
Cem Küçük’le ilgili dikkat çeken iddia İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
Cem Küçük'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış
21:44
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 kişi tutuklandı.
21:41
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 01:13:00. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.