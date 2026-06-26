Aydın'da Orman Yangınlarına Karşı 18 Kişi Cezalandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da Orman Yangınlarına Karşı 18 Kişi Cezalandırıldı

Aydın\'da Orman Yangınlarına Karşı 18 Kişi Cezalandırıldı
26.06.2026 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli'de ateş yakma yasağına uymayan 18 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Valilik kararıyla alınan 1 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlarda ve yangın riski bulunan bölgelerde ateş yakılması yasağına uymadıkları belirlenen toplam 18 kişi hakkında idari işlem yapıldığı bildirildi.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarını önlemek amacıyla ateş yakma yasağına yönelik denetimlerini ormanlık alanlarda aralıksız olarak sürdürüyor. Piknik ateşi, temizlik ateşi ve yangına neden olabilecek her türlü ateşli faaliyeti mercek altına alan jandarma ekipleri, yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem uyguluyor. Jandarma ekiplerinin, Valilik kararıyla alınan 1 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlarda ve yangın riski bulunan bölgelerde ateş yakılması yasağına uymadığı tespit edilen 18 kişi hakkında idari işlem yaptığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Nazilli, Güncel, Aydın, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da Orman Yangınlarına Karşı 18 Kişi Cezalandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor
Yeni bir dilenme metodu ortaya çıktı: Şehir şehir gezim AVM çatılarını çıkıyor Yeni bir dilenme metodu ortaya çıktı: Şehir şehir gezim AVM çatılarını çıkıyor
İki kadın sokak ortasında aralarına aldığı erkeğe dehşeti yaşattı İki kadın sokak ortasında aralarına aldığı erkeğe dehşeti yaşattı
Kafe çalışanına korkunç saldırı: Kemiklerini kırana kadar darbetti Kafe çalışanına korkunç saldırı: Kemiklerini kırana kadar darbetti
Maç başlayalı saniyeler olmuştu Leroy Sane Almanya’yı öne geçirdi Maç başlayalı saniyeler olmuştu! Leroy Sane Almanya'yı öne geçirdi
Trabzonspor’a Onana için İngiltere’den müjdeli haber Trabzonspor'a Onana için İngiltere'den müjdeli haber

19:54
A Milli Takım, ABD’yi salladı Atılan manşetleri görmelisiniz
A Milli Takım, ABD'yi salladı! Atılan manşetleri görmelisiniz
19:54
Yeşilçam’ın efsane ismine veda Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
Yeşilçam’ın efsane ismine veda! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
19:42
Bakan Çiftçi talimatı verdi İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
19:18
Trump: İran ateşkesi ihlal etti, Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir tanker vuruldu
Trump: İran ateşkesi ihlal etti, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker vuruldu
19:09
Trabzonspor yeni transferini TFF’ye bildirdi
Trabzonspor yeni transferini TFF'ye bildirdi
18:20
Kadir İnanır hayatını kaybetti
Kadir İnanır hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 20:12:33. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Orman Yangınlarına Karşı 18 Kişi Cezalandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.