Aydın'da Otomobil Sulama Kanalına Uçtu

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, sürücüsünü kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Sürücüsü Gökhan Karagöl (32), kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak, kurtuldu.

Kaza Baltaköy Mahallesi yakınlarında bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Gökhan Karagöl, kullandığı 16 AEH 803 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini henüz belirlenemeyen bir nedenle kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, savrulup, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Karagöl, kendi imkanıyla araçtan çıkıp, canını kurtardı. Otomobil ise vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

