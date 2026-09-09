Aydın'da otoyol kenarına sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Aydın-İzmir Otoyolu kenarına sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda başlayarak otoyol kenarına sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Zeybek Mahallesi Arıkbaşı mevkisinde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Aydın- İzmir Otoyolu yanında bulunan otluk alana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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