Aydın'da Ramazan İftar Sofraları 225 Noktada Kurulacak

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ramazan ayı boyunca 225 noktada iftar sofraları kuracak. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Atatürk Kent Meydanı'nda 30 gün iftar sofrası kurulacak. Tüm vatandaşlarımızı hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde iftar yapmaya bekliyorum" dedi.

Aydın'da Ramazan ayının bereketi Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofralarında yaşanıyor. 17 ilçenin tamamında, beldeler ve köylerde kurulan sofralarda on binlerce vatandaş iftarını birlikte yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca 225 farklı noktada iftar sofraları kuracak. On binlerce vatandaş, Büyükşehir Belediyesi'nin sofralarında oruçlarını birlikte açacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "11 ayın sultanı Ramazan kutlu olsun, mübarek olsun. 17 ilçemizin tamamında ramazan sofralarımız bu yıl da devam edecek. Atatürk Kent Meydanı'nda 30 gün iftar sofrası kurulacak. Tüm vatandaşlarımızı hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde iftar yapmaya bekliyorum" ifadelerini kullandı.