Aydın\'da Rehine Kurtarma Tatbikatı

Aydın'da özel harekat polisleri, rehine kurtarma ve meskun mahal operasyonu tatbikatı düzenledi.
İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, atış poligonu sahasındaki tatbikatta rehine kurtarma ve meskun mahaldeki hedefleri etkisiz hale getirme görevlerini icra etti.
Senaryo gereği midibüste rehin alınan kişiler, araç içindeki şüpheliler yakalanarak kurtarıldı.
Kurtarma görevinin ardından meskun mahal operasyonu başlatan polisler, belirlenen hedefleri başarıyla vurdu.
Tatbikatı Aydın Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan da izledi.
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