Aydın'da Sağanak Yağış Sonrası Kriz Yönetimi

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(AYDIN)- Kent genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalara başladı.

Aydın'ın birçok farklı noktasında sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilk müdahale, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekiplerin tarafından yapıldı. Vatandaşların can ve mal güvenliğini riske atan durumlara karşı harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleri, şehrin dört bir yanında önlemler aldı. Yağmur suyu hatlarının, ızgaraların, mazgalların ve rögarların temizliğini gerçekleştiren ekipler, yollarda oluşan çamur birikintilerine de müdahale etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sağanak yağışın etkili olduğu tüm ilçelerde çalışmaların devam edeceğini belirtti.