Aydın\'da Sahte Alkol Operasyonu

Aydın'ın Efeler, Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde düzenlenen operasyonda 361 litre sahte alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, kentte sahte alkol üretildiği belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 361 litre sahte alkol ele geçirildi.
Ekipler, olayla ilgili M.B, M.K. ve Ü.K'yi gözaltına aldı.
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