Aydın\'da Su Baskınlarını Önlemek İçin Çalışmalar Devam Ediyor

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün Didim'den Buharkent'e, Kuşadası'ndan Çine'ye kadar şehrin tüm ilçelerinde gerçekleştirdiği çalışmalar devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve ASKİ, Didim ilçesi Çamlık Mahallesi'nde bulunan Yunus Caddesi'nde yağmur suyu ızgara hattı çalışmalarına başladı. İlçenin ana arterlerinden olan ve turizm sezonunda milyonlarca turistin uğrak noktası haline gelen Yunus Caddesi'nde yürütülen çalışmalar ile şiddetli yağışlarda su baskınlarının ve taşkınların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından kent genelinde gerçekleştirilen çalışmaların artarak süreceğini belirterek, "Güzel Aydınımızın her bir ilçesinde tüm vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimizin mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürdüğü çalışmalar ile kazanan kentimiz ve hemşehrilerimiz oluyor. Aydınımızın dört bir yanında çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.