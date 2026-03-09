Aydın\'da Tek Katlı Evde Yangın Çıktı

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Rekmez Mahallesi'nde tek katlı bir evde çıktı. Ahmet A.'ya ait müstakil evde çıkan yangına müdahale eden aile bireyleri söndürmeyi başaramazken alevler hızla yayılmaya başladı. Bunun üzerine evden çıkan ailenin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde hasar meydana geldi. Elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.