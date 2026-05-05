Aydın'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
Aydın'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

05.05.2026 20:44
Efeler'de kavşakta sinyalizasyon direğine çarpan otomobilde 6 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kavşaktaki sinyalizasyon direğine çarpıp, takla atan otomobilde bulunan aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Serçeköy kavşağında meydana geldi. Aydın'dan Denizli istikametine seyir halinde olan Muhammet Kötelioğlu (42) yönetimindeki 35 AE 5321 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşak içerisinde bulunan trafik sinyalizasyon direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazada sürücü Muhammet Kötelioğlu ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Kötelioğlu (67), Gamze Kötelioğlu (27), Mehmet Kötelioğlu (9), Cemre Kötelioğlu (4) ve Çınar Kötelioğlu (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

